Кабмин взялся за спасение аграриев в Украине: кто и какую помощь сможет получить

На заседании Кабинета министров Украины в среду, 13 мая, принято решение частично компенсировать предпринимателям агропромышленного комплекса процентную ставку по привлеченным кредитам.

Об этом сообщили в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В сообщении сказано, что такое решение правительства принято в связи с тем, что в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в частности для проведения весенне-полевых работ.

“На сегодняшнем заседании Кабмина расширили круг предпринимателей АПК, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Предполагается, что для реализации этих целей будет направлено 1,2 миллиарда гривен бюджетных средств”, – сказано в сообщении.

В Кабмине предполагают, что уменьшение финансовой нагрузки на агропромышленные предприятия, позволит аграриям снизить стоимость реализованной продукции.

Напомним, что ранее в Одесской области фермер покончил жизнь самоубийством из-за того, что ему нечем было рассчитываться с долгами, которые он взял на посевную.

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