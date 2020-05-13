Когда в Украине будет пробное ВНО: названы точные даты

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет в Украине в середине июня.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Команда Зеленского” в Telegram.

Тестирование состоится 15 и 17 июня. Регистрация участников (ближе к пункту своего проживания) продлится до 18 мая.

В связи с эпидемией коронавируса более 1,5 тысяч пунктов тестирования обеспечат необходимыми материалами. Отмечают, что эпидемическая ситуация не должна повлиять на вступления абитуриентов.

Как ранее сообщал “источник”, обучение в школах, учитывая карантин из-за коронавируса в Украине, в обычном режиме начнется уже в сентябре. Учебный год в школах продлится до 1 июля. Формально учебный год в школах продолжается до тех пор, пока дети не сдадут ВНО.