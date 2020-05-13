Анна Седокова рассказала, как быстро похудеть после карантина

На карантине Анна Седокова набрала 6 кг, и намерена избавиться от них как можно быстрее. Для этого певица собралась практиковать интервальное голодание, которое всячески расхваливает своим поклонницам.

Фото: instagram.com/annasedokova

“Не могу сидеть на диетах, но интервальное голодание – не диета, а образ жизни, который можно подстроить к любому графику, и он помогает похудеть и оздоровить организм, – пишет бывшая участница ВИА Гры. – В чем суть? Такой способ не указывает, ЧТО нужно есть, он указывает, КОГДА нужно есть. Самый популярный метод – 16/8, или протокол Leangains, он был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутсвие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи . И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости”.

Седокова пишет, что в последние 5 дней она начинала есть в 14 и заканчивала в 18, и жизнь без завтраков оказалась для нее очень легкой.

“Почему это работает? Диетологи говорят, что отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода. В это время организм сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи. А если сочетать интервальное голодание с тренировками, тело станет более рельефным и подтянутым, – пишет она. – Советую начинать с 16/8 и просто чувствовать то что нужно вашему телу. Вот моему не нужны точно эти 6 лишних кг, я устала с ними. И ставлю себе цель изгнать их. Я не себя не люблю, я ими не дорожу”.Седокова, которая при росте 172 весит 65,5 кг, пообещала рассказать о результатах своего похудения через 5 дне. Также она пригласила присоединиться к марафону подписчиц: “Вместе легче”.

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