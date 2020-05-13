На Луганщине служебный пес помог найти “схрон” с оружием, обустроенный участником НВФ

8 мая оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда совместно со следователями Новоайдарского отдела полиции и военнослужащими пограничной комендатуры «Счастье» с привлечением служебной собаки, провели санкционированный обыск по месту жительства лица, причастного к НВФ. Следственные действия происходили в соответствии с постановлением суда в рамках досудебного расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ

Так, при реализации оперативной информации, в ходе обыска дома в селе Бахмутовка Новоайдарского района, в одно из технических отверстий сработала служебная собака. Открыв тайник, правоохранители обнаружили военный вещевой мешок, ящик от патронов и предмет, визуально похожий РПГ. А в одной из комнат дома также обнаружена военная форма, одну пару погон зеленого цвета с эмблемами двуглавого орла и содержимое военного сухпайка российского производства, датированного 2014 годом.

В ходе работы пиротехнической группы ГСЧС из мешка и ящика изъяты более 760 патронов различного калибра, 4 корпуса от минометной мины, полимерная бутылка, заполненная метательным взрывчатым веществом, электродетонатор, корпус противотанковой аккумулятивной гранаты РГК-ЗЭМ.

Ранее оперативники установили, что по месту проведения обысков проживал мужчина, который в июня 2014 года добровольно вступил в ряды НВФ и нес “службу” на блокпосту возле с. Райгородка Луганской области. Также установлено, что мужчина в настоящее время находится на оккупированной территории Луганской области и является членом незаконных вооруженных формирований.

Обнаруженные предметы изъяты сотрудниками Нацполиции.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» пограничники проинформировали компетентные правоохранительные органы.

Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ

Фото: пресс-служба ГПСУ