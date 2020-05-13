Появились меткие фотожабы на заявление Кличко об открытии метро в Киеве

В сети появились забавные фотожабы на возможное открытие метро в Киеве с 25 мая, такое предложение инициировал мэр Киева Виталий Кличко.

Их публикуют в соцсетях.

На первой фотожабе показали текущую ситуацию с общественным транспортом в Киеве. Из-за ослабления карантинных мероприятий в городе образовался транспортный коллапс.

А на второй фотожабе, коты смотрят просящим взглядом в камеру. Они просят открыть метро, ведь им на работу надо, даже обещают быть осторожными и ездить в масках и перчатках.

Напомним, что жители Киева активно обсуждают недавнее заявление мэра Киева Виталия Кличко, он попросил Кабмин с 25 мая открыть метро.

Подробнее про транспортный коллапс в Киеве после ослабления карантина читайте в материале “источника”: Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами.