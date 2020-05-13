ОПЗЖ будет игнорировать Шмыгаля и его Кабмин из-за отношения ко Дню Победы – Рабинович

Политическая партия “Оппозиционная платформа – За життя” всем составом покинула сессионный зал во время внеочередного заседания Верховной Рады 13 мая. Это произошло перед “часом вопросов к правительству”, на котором выступал премьер-министр Денис Шмыгаль. Таким образом фракция “Оппозиционная платформа – За життя” выразила протест против заявления главы правительства о том, что для него праздника 9 мая не существует.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

“Начался отчет так называемого правительства, и фракция “Оппозиционная платформа – За життя” покинула сессионный зал потому что находиться в одном помещении с премьер-министром Денисом Шмыгалем, который “не знает о празднике 9 мая”, мы не можем”, – заявил народный депутат, сопредседатель фракции “ОПЗЖ” Вадим Рабинович в кулуарах парламента.

“Напомню: если для Шмыгаля не существует праздника День Победы, то для нашей фракции не существует такого премьера, как Шмыгаль, для нас нет этого Кабмина. Ни в одном мероприятии, где будет участвовать Шмыгаль и его правительство, мы участвовать не будем! Нам с ними не о чем больше говорить. Так будет продолжаться, пока Шмыгаль не покается, не извинится перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые празднуют 9 мая”, – подчеркнул Вадим Рабинович.

13 мая внеочередное заседание Верховной Рады Украины было созвано по требованию 158 народных депутатов. Среди главных вопросов повестки дня – час вопросов к Кабмину, рассмотрение так называемого “антиколомойского закона” и отчет Якова Смолия о работе Национального банка Украины.