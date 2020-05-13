На Луганщине у мужчины, который во время нереста ловил рыбу, изъяли 120 м сетей

Вчера, 12 мая, участковые инспекторы Северодонецкого отдела полиции и инспекторы-экологи обнаружили 57-летнего жителя с. Боровское, который на озере Туба сетями вылавливал рыбу. У него изъято 120 метров сетей. На мужчину составлен административный протокол по ст. 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира».

Об этом сообщает Северодонецкий отдел полиции.

Напоминаем, в период нереста строго запрещены сетки, невода, электроприборы, создающие ударные нагрузки, химические соединения, которые могут привести к недееспособности рыбы или повредить другим видам водных организмов. Запрещается лов водных живых ресурсов с применением взрывчатых и отравляющих веществ, огнестрельного и пневматического оружия, способом багрения, сооружения гатей, запруд.

Ограничения и запреты вводятся на период нереста, когда любительское рыболовство разрешается на специально определенных участках водоемов одной поплавком или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега.