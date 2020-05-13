Был ли младенец мертв? Всплыли жуткие детали смерти роженицы и пропажи тела ребенка под Запорожьем

Святослав Наумичев, который из-за ЧП в роддоме города Энергодар (Запорожская область) потерял жену и ребенка, до сих пор не знает, где тело младенца.

Об этом сообщает местное издание “Медиа центр”.

Отец умершего ребенка утверждает, что после смерти младенца он лично договорился с заведующим акушерским отделением Энергодарского роддома Валерием Курченко, чтобы тело находилось в городском морге.

Когда после отказа почек умерла также 34-летняя роженица, Святослав решил похоронить жену вместе с новорожденным ребенком. Однако, оказалось, что тело младенца исчезло.

По словам убитого горем мужчины, заведующий акушерским отделением “размыто” отвечал на его вопросы, объясняя, что тело малыша кремировали. Затем Курченко озвучил другую версию – тело ребенка похоронили как “биомассу”.

Теперь Святослава терзают сомнения: был ли младенец мертвым? Он предполагает, что ребенка могли продать “на органы”.

Остаются вопросы у вдовца и по поводу смерти его жены. В комментарии к его посту в соцсети Facebook один из врачей предположил, что сепсис у роженицы мог произойти из-за антисанитарных условий родильного дома. По его словам, медики развели в заведении бурную хозяйственную деятельность. Он утверждает, что собственными глазами видел, как в роддоме выращивали грибы, разводили кур и рыбу.

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