В Минздраве назвали точные даты новых смягчений карантина в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины определили “контрольные” даты, на которые запланировано постепенное снятие ограничений карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на заседании правительства будет утверждено постановление по алгоритму Минздрава об ослаблении карантина, который ориентируется на определенные показатели.

“Также у нас по этим показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это 22 мая, потом 1 июня, 11-ое и так далее”, – сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что постановление Кабмина должно быть принято уже на следующем заседании. Также в ближайшие дни запланировано представление процесса открытия детских садов.

Как сообщал “источник”, 11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснулся целого ряда сфер деятельности.