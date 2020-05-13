В 2020 году абитуриенты из Донбасса и Крыма могут поступить по упрощенной процедуре в 91 вуз

В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым ( г. Севастополь), расширился до 91 университета. Из них 77 подчинены МОН, а 14 – МЗ, МВД и Минкульту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины

“Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры” Донбасс-Украина “и” Крым-Украина “, без прохождения ВНО”, – отметила начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.

С 2020 года образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина” будут работать на базе:

подчиненных Министерству здравоохранения:

Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца;

Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;

Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет»;

Донецкого национального медицинского университета;

подчиненных Министерству культуры и информационной политики:

Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;

Харьковской государственной академии культуры;

Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского;

Харьковской государственной академии дизайна и искусств;

Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств;

Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой;

Львовской национальной академии искусств;

подчиненных Министерству внутренних дел:

Донецкого юридического института МВД Украины;

Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко;

Одесского государственного университета внутренних дел.

Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина”, по ссылке.

Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не изменились.

Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).