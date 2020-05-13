В 2020 году абитуриенты из Донбасса и Крыма могут поступить по упрощенной процедуре в 91 вуз

В 2020 году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым ( г. Севастополь), расширился до 91 университета. Из них 77 подчинены МОН, а 14 – МЗ, МВД и Минкульту.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины
“Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры” Донбасс-Украина “и” Крым-Украина “, без прохождения ВНО”, – отметила начальник главного управления высшего образования Министерства образования и науки Светлана Кретович.
С 2020 года образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина” будут работать на базе:
подчиненных Министерству здравоохранения:
- Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца;
- Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого;
- Государственного учреждения «Луганский государственный медицинский университет»;
- Донецкого национального медицинского университета;
подчиненных Министерству культуры и информационной политики:
- Мариупольского филиала Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры;
- Харьковской государственной академии культуры;
- Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского;
- Харьковской государственной академии дизайна и искусств;
- Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств;
- Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой;
- Львовской национальной академии искусств;
подчиненных Министерству внутренних дел:
- Донецкого юридического института МВД Украины;
- Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко;
- Одесского государственного университета внутренних дел.
Перечень подчиненных Министерству образования и науки высших учебных заведений, в которых будут работать образовательные центры “Донбасс-Украина” и “Крым-Украина”, по ссылке.
Упрощенные условия поступления для жителей временно оккупированных территорий АРК Крым (. Севастополь), Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не изменились.
Поступающие из АР Крым и Севастополя участвуют в конкурсе в пределах квоты №2, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие с территории проведения ООС вступают в эти заведения, принимая участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).