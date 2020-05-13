Я пыталась сбежать: украинская супермодель раскрыла подробности брака с мужем-тираном

Украинская топ-модель Снежана Онопко, которая заявила о домашнем насилии, раскрыла подробности брака с мужем-тираном. Супермодель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура в 2011 году. Спустя девять лет знаменитость огорошила рассказом об издевательствах супруга.
Так, в интервью “СтарХиту” Снежана призналась, что Николай стал поднимать на нее руку сразу после свадьбы. Все девять лет модель прощала мужу побои в надежде, что тот изменится. А год назад, по словам Онопко, началась “полнейшая деградация”.
“Год назад муж вышел из тюрьмы – сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья”, – поделилась супермодель.
Николай Щур не гнушался поднимать руку и на свою тещу. “Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал”, – вспоминает Снежана.
Снежана Онопко с мамой
После этого случая Онопко не раз хотела сбежать, но сделать это ей не давала охрана, которая окружила их дом.
“Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда”, – продолжила модель.
Сейчас Снежана намерена развестись, однако муж не просто не согласен на развод, но и выступает с угрозами.
Снежана Онопко и Николай Щур поженились в ноябре 2011 года. В 2016-м году пара устроила себе еще одну свадебную церемонию на Сейшелах.
Снежана Онопко и Николай Щур
- Три года назад в СМИ появилась информация, что Снежана Онопко и Николай Щур разводятся. Причиной разрыва отношений называли измену бизнесмена.
- Однако спустя время модель опровергла эти слухи, заявив, что у них с супругом все хорошо, а публикация, которая появилась в сети – проделки хакеров.