Я пыталась сбежать: украинская супермодель раскрыла подробности брака с мужем-тираном

Украинская топ-модель Снежана Онопко, которая заявила о домашнем насилии, раскрыла подробности брака с мужем-тираном. Супермодель вышла замуж за донецкого бизнесмена Николая Щура в 2011 году. Спустя девять лет знаменитость огорошила рассказом об издевательствах супруга.

Так, в интервью “СтарХиту” Снежана призналась, что Николай стал поднимать на нее руку сразу после свадьбы. Все девять лет модель прощала мужу побои в надежде, что тот изменится. А год назад, по словам Онопко, началась “полнейшая деградация”.

Фото: instagram.com/snejanaonopka15

“Год назад муж вышел из тюрьмы – сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья”, – поделилась супермодель.

Николай Щур не гнушался поднимать руку и на свою тещу. “Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал”, – вспоминает Снежана.

Снежана Онопко с мамойФото: instagram.com/snejanaonopka15

После этого случая Онопко не раз хотела сбежать, но сделать это ей не давала охрана, которая окружила их дом.

“Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда”, – продолжила модель.

Сейчас Снежана намерена развестись, однако муж не просто не согласен на развод, но и выступает с угрозами.

Снежана Онопко и Николай Щур поженились в ноябре 2011 года. В 2016-м году пара устроила себе еще одну свадебную церемонию на Сейшелах.

Снежана Онопко и Николай ЩурФото: instagram.com/snejanaonopka15