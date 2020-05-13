На Прикарпатье коронавирус убил 19-летнюю девушку: страшные детали трагедии

В ночь на 13 мая, в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка.

Об этом рассказал мэр Руслан Марцинкив.

“Есть трагические новости. Эта ночь была трагическая для нас. В центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла 19-летняя девочка. Ничем не болела, это огромная трагедия, не смогли спасти”, – сказал он.

Также умер 44-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус. Сопутствующим заболеванием был сахарный диабет.

“Поэтому статистика неутешительна: уже 25 человек, умерших от коронавируса, еще четыре человека – мы ожидаем результаты. Поэтому очень может быть 29 летальных случаев”, – добавил Марцинкив.

Как сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения Украины определили “контрольные” даты, на которые запланировано постепенное снятие ограничений карантина.

Напомним, Черновицкая область приняла решение сохранить жесткие меры карантина, пока в других областях пошли на его смягчение.