Пропуска нельзя – будет еще хуже: Кличко сделал жесткое заявление по работе метро

Киевский метрополитен, по поводу открытия которого с 25 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству, должен работать в обычном режиме, а не по спецпропускам.

Об этом мэр столицы написал на своей странице в Telegram-канале.

“Относительно идеи спецпропусков для проезда в метрополитене – она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже”, – высказал свое мнение Виталий Кличко.

По его словам, метрополитен должен возобновить свою работу в обычном режиме.

“Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы”, – аргументировал он.

При этом Виталий Кличко напомнил киевлянам о необходимости соблюдать дистанцию, носить маску и перчатки и порекомендовал пользоваться транспортом только в случае необходимости.

Подробнее про транспортный коллапс в Киеве после ослабления карантина читайте в материале “источника”: Логистический ад: почему выход из карантина обернулся большими проблемами.