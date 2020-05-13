Число заражений продолжает расти: статистика по коронавирусу в Киеве на 13 мая

По состоянию на утро 13 мая, в Киеве было обнаружено 1960 подтвержденных случаев коронавируса, из них за последние сутки – 30 новых случаев.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших – один медик и четверо детей. Госпитализировано 5 человек, остальные проходят лечение дома на самоизоляции.

Кроме того, за сутки выздоровел 31 человек. В общей сложности, за все время эпидемии, от коронавируса в Киеве умерло 40 человек и 169 – выздоровело.

Напомним, в целом в Украине за прошедшие сутки 12 мая было зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране было обнаружено 16 425 случаев коронавирусной инфекции., из них 439 человек умерло и 3 373 человека выздоровело.

Как ранее сообщал “источник”, мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство открыть метро в столице с 25 мая, несмотря на продолжающийся карантин.