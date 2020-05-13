На митинге перевозчиков в Киеве внезапно заметили Шустера: интересные детали и видео

В среду, 13 мая, в центре Киева, где перевозчики организовали протест из-за запрета на внутренние и международные перевозки, заметили журналиста и телеведущего Савика Шустера.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

По его словам, он приходил на консультацию к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову обсудить “электронную демократию”.

Однако он отказался поддержать протестующих. Шустер отметил, что “это не его платформа”.

Напомним, перевозчики со всей страны автобусами прибыли в центр столицы. Они собрались, чтобы донести до власти, что из-за действия карантина в стране они остались без денег.

“источник” собрал эксклюзивные фото и видео масштабного протеста перевозчиков в Киеве.

Министерство инфраструктуры подготовило план по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая. Обязательными останутся соблюдение масочного режима, дезинфекция, ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест.