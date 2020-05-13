В среду, 13 мая, проходит внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором среди прочих будет также рассматриваться так называемый “антиколомойский” закон.

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Заседание началось с час вопросов к правительству. Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил с отчетом о деятельности правительства и рассказал об экономической ситуации в стране. По его словам, выход из карантина будет постепенным, несмотря на то, что на фоне пандемии COVID-19 в Украине в 2020 году ожидается резкий рост числа безработных.

Глава правительства заверил, что Украина находится на финальном этапе переговоров с МВФ и уже в конце мая может получить новый кредитный транш. Он добавил, что Украина имеет достаточные запасы продовольствия. Вывоз части продуктов за границу запрещен, а зерно, которое экспортируется, находится под контролем.

Кроме того, премьер назвал фейком и ложью информацию о том, что Украина запрещает своим гражданам выезжать на работу за границу. По его словам, сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами об условиях труда украинцев за рубежом.

Также выступил глава Нацбанка Яков Смолий – он рассказал состоянии украинской экономики во время карантина и о мерах, которые предпринимает Нацбанк, чтобы минимизировать потери.

В Верховную Раду прибыл и президент Владимир Зеленский – он обратился к народным депутатам по поводу голосования за так называемый “антиколомойский” законопроект №2571-д. По его словам, документ является историческим и должен будет защитить экономику Украины.

“Я хотел, чтобы мы поддержали людей, которые защищают жизни и здоровье украинцев и поаплодировали медикам. Вы знаете, я не буду очень долго. Я думаю, что и так принятие банковского закона очень затянулось… Есть вопросы защиты нашей экономики… Будет несколько важных исторических законов, которые должны объединять всю страну, все партии. Я хотел, чтобы именно так прошло голосование. Чтобы вы поддержали законопроект, который должен защитить экономику и помочь Украине именно сейчас”, – сказал президент.

Всего 13 мая планируется рассмотреть 26 вопросов, в том числе законопроект о поддержке налогоплательщиков во время карантина, законопроект о запрете банкам взимать неустойку за просроченный платеж по кредиту на время карантина и другие.

Наиболее резонансный из запланированных к рассмотрению законопроектов – №2571-д, об усовершенствовании некоторых механизмов регуляции банковской деятельности, также называемый “антиколомойским”. Он предусматривает гарантии невозвращения банков-банкротов бывшим собственникам.

Как ранее сообщал “источник”, именно принятие законопроекта №2571-д называют главным требованием МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.