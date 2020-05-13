“Руководитель ЦПК систематически врет”: у Бахматюка ответили на заявления Шабунина

Пресс-служба агрохолдинга “Укрлендфарминг” Олега Бахматюка обнародовала заявление, в котором обвиняет руководителя “Центра противодействия коррупции” в систематическом распространении лжи относительно акционера компании.

Об этом сообщают Українські новини.

Так в агрохолдинге отреагировали на заявления Виталия Шабунина, которые он озвучивал в в телеэфирах.

“21 апреля зрители “24 канала” стали свидетелями манипуляции руководителя “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина, который является подозреваемым по делу о хищении 133 млн долларов грантовых средств на лечение больных ВИЧ / СПИД, туберкулез и малярию. Так, в эфире гражданин Шабунин откровенно соврал, что предложение нашего акционера Олега Бахматюка по урегулированию задолженности “ВиЭйБи банка” и выплате государству 8 млрд грн было якобы сделано под давлением следствия: “Например, дело Бахматюка, который является экс-владельцем VAB Банка и скрывается за границей. Сейчас, когда его почти догнали, он готов отдать 8 млрд в бюджет, лишь бы не сесть”, – заявил Шабунин. Заявление Шабунина мы аргументированно опровергли и доказали, что этот гражданин сознательно солгал и ввел в заблуждение аудиторию телеканала”, – говорится в заявлении.

Однако на прошлой неделе Виталий Шабунин снова озвучил эти обвинения во время нескольких телеэфиров.

“Еще раз напоминаем подозреваемому Национальной полицией в краже помощи больным Виталию Шабунину, что впервые предложение по выплате государству 8 млрд грн долгов банков, возникших в результате крупного банковского кризиса 2014-2015 годов, было сделано Олегом Бахматюком еще 2 года назад, когда не было никакого преследования нашего акционера со стороны НАБУ. Господин Шабунин, продолжая говорить откровенную ложь то ли из мотивов мести, то ли выполняя заказ других лиц – вам лучше известны ваши мотивы, вы даете возможность обществу понять истинную цену и всем остальным вашим заявлениям”, – говорится в опубликованном заявлении.

Также на предприятии Олега Бахматюка считают, что правоохранительные органы дадут оценку деятельности Виталия Шабунина и как общественного активиста.

Владелец группы компаний “Укрлендфарминг” и “Авангард” Олег Бахматюк предложил Кабинету Министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Национальному Банку и Офису Генерального прокурора механизм возврата задолженности, выведенных с рынка в 2014-2015 годах банков “VAB Банк” и “Финансовая инициатива”, в числе других 95 банков, пострадавших от кризиса, в сумме 8 млрд грн. Фонд гарантирования вкладов заявил, что считает это предложение выгодным для государства.