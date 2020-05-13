Оскорбляла детей матом: в России разгорелся громкий скандал вокруг воспитательницы, видео

В российском городе Уфа воспитательница социального приюта для детей оскорбляла воспитанников.

Об этом сообщают в российских Telegram-каналах.

Адиля Нуруллина обзывала учеников матом и натравливала друг на друга. Она заставляла их драться и ругаться матом. Жунщина также снимала все на видео и публиковала в социальных сетях.

Отмечают, что МВД начало проверку по этому делу. Воспитательницу отстранили от работы.





Как сообщал “источник”, в российском городе Новодвинск бывшая воспитательница детского сада жестоко обращалась с детьми. Она неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровые комнаты, где оставляла одних.

Также в российском городе Краснодар в детском саду “Звездочка” агрессивная воспитательница устроила показательную “казнь” ребенку на глазах у всей группы, видеозапись издевательств попала в сеть.