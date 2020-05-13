В Старобельске начался текущий ямочный ремонт дорог

На дорогах Старобельска начался текущий ямочный ремонт. 12 мая техника дорожников начала работать на улице Набережная.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Договор подряда заключен с ООО “Дорожная сфера”, которое стало победителем соответствующих тендерных мероприятий. Согласно договору проведение ремонтных работ запланировано, в частности на улицах Шевченко, Харьковской, Айдарская, Песчаной, Трудовой, Руднева, Большой Садовой, Гаршина.

“Это далеко не полный и не окончательный перечень городских дорог, где планируется осуществление ямочного ремонта. После согласования с другими статьями расходов городского бюджета, который из-за карантина недополучил значительные суммы доходов, будет определен объем дополнительного финансирования на ремонт дорог”, – сообщили в горсовете.

Также на текущий год запланирован капитальный ремонт улицы Южная. Финансирование этого проекта будет происходить за счет областного бюджета.