Беременная Джамала рассказала, сколько весит и что ест накануне родов

Джамала вот-вот станет мамой: 36-летняя певица на последнем месяце беременности откровенно рассказывает, как менялось ее тело в ожидании второго ребенка. В Инстаграм победительница “Евровидения-2016” призналась, что весит 75 кг, а поддерживать себя в желаемой форме ей помешал карантин.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“75! Каждый раз думаешь: еще меньше съем. Нет – сладкому! Нет – муке! Но хотя бы печенье! Одно! Пожалуйста! А пломбир? А семечки? Мои тайные слабости этой беременности – авокадо, редис, сыр с помидором, салат айсберг и, конечно, семечки и пломбир”, – призналась звезда.

Джамала рассказала, что первый триместр ее беременности попал на начало концертного тура “10”. Из-за токсикоза выступать было непросто, но главным испытанием для нее были фотосессии, встречи и автографы: “Нужно держать лицо, а внутри…”

Фото: instagram.com/jamalajaaa

После первого триместра состояние Джамалы улучшилось, а в третьем у нее появились новые трудности. Запланированные походы в бассейн и йога, которые должны были облегчить певице последние месяцы беременности, отменились из-за карантина. Чтобы тратить лишние калории, звезда решила больше петь.

“Пою и пытаюсь потратить лишние калории (насколько они могут быть вообще лишними) на пользу себе и людям. Конечно, ты тайно страдаешь, что меняется тело, тебе тяжело завязать самой шнурки или надеть колготы. Но это действительно очень быстро забывается, я сейчас не кокетничаю. Правда, очень мало помню трудностей даже через два года”, – написала она.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что Джамала ждет второго ребенка от мужа Бекира Сулейманова, с которым воспитывает двухлетнего сына Эмира-Рахмана.