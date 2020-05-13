Превращается в каменные джунгли: сеть поразили изменения Киева за 40 лет, фото

За последние 40 лет городской ландшафт Киева очень сильно изменился, в некоторых местах – практически до неузнаваемости.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист Николай Васильков.

На снимках можно увидеть, как выглядел район Оболонь возле парка Наталка в 1980 году, и как он выглядит сейчас, в 2020. Между советскими жилыми кварталами Оболони и территорией парка вырос массив дорогих новостроек.

Мнения пользователей по поводу этого изменения разделились. Некоторые упоминают строительные нормы и пишут, что в 2000-ых стало можно застраивать то, что нельзя было в 1980-ых. Другие же отмечают, что район новых домов на Оболони возле набережной – один из немногих примеров системной застройки в Киеве.

Как ранее сообщал “источник”, в сети опубликовали видеозапись жизни Киева в 1980-х годах.