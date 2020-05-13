Только медицинским страхованием: Тимошенко разъяснила, как “Батькивщина” планирует защищать здоровье украинцев

Украинцев приходится защищать одновременно от эпидемии и от последствий “медицинской реформы” предыдущей власти. Для этого надо переходить ко всеобщему медицинскому страхованию, что позволит каждому украинцу иметь в руках медицинскую страховку, бесплатный доступ как к неотложной помощи и медицинскому обслуживанию по всем направлениям, ко всех специалистам по всем заболеваниям.

Об этом заявила глава партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко, представляя во время брифинга в парламенте законопроект №3464 об обязательном медицинском страховании.

“Это законопроект, который должен стать основой для консолидации всех фракций, Кабинета Министров, президента для того, чтобы полностью изменить стратегию, концепцию развития медицины в Украине”, – отметила Юлия Тимошенко.

Она пояснила, что принятие закона об обязательном медицинском страховании предусматривает, что работающие люди будут иметь страховку, которую будут оплачивать не только они сами, но и работодатели. Пенсионеры, несовершеннолетние дети, безработные – получат страховку, оплаченную государством. Неотложная медицинская помощь будет оказываться бесплатно.

“Такой законопроект будет предусматривать стопроцентный государственный контроль за финансами, которые будут собраны на базе обязательного медицинского страхования, и вся система здравоохранения получит больше ресурсов, чтобы развивать лечебные заведения и оказывать украинцам профессиональную, бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, обязательное медицинское страхование даст возможность оплачивать всем медработникам зарплату хотя бы на уровне Польши”, – отметила Тимошенко.

Лидер “Батькивщины” призвала правительство, президента и парламент к совместной работе, которая обеспечит украинцам бесплатную медицинскую помощь, а медработникам – достойные зарплаты.

“Если мы этого не сделаем, мы ежемесячно будем терять врачей, которые не смогут работать и содержать свои семьи на копейки, которые им платят. Необходимо остановить беспорядок, в который превращается медицина. Мы призываем правительство, парламент, фракции и президента начать работу над новой стратегией организации здравоохранения в Украине на базе обязательного медицинского страхования. Речь идет о здоровье наших семей, детей, родителей, внуков. Надо действовать немедленно”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Во вторник, 12 мая, Юлия Тимошенко и депутаты “Батькивщины” зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 об общеобязательном медицинском страховании.