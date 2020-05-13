Коронавирус в Киеве не стихает: онлайн трансляция брифинга Кличко 13 мая

В среду, 13 мая, мэр Киева Виталий Кличко выступит на очередном ежедневном брифинге по ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Киеве.

Трансляцию брифинга можно смотреть на “источнике”.

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 13 мая, в Киеве было подтверждено 1960 случаев заражения коронавирусом. Еще 1049 подтвержденных случаев – в Киевской области.

Начало трансляции – в 12:00.

В целом в Украине за прошедшие сутки 12 мая было зарегистрировано 402 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в стране было обнаружено 16 425 случаев коронавирусной инфекции., из них 439 человек умерло и 3 373 человека выздоровело.

Как ранее сообщал “источник”, несмотря на то, что дата открытия школ и детских садов в Киеве пока четко не определена, в столице уже разрабатывают планы по запуску работы образовательных учреждений.