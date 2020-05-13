В Попаснянском районе возобновили работу продовольственные рынки

В связи с ослаблением карантинных мероприятий, с 12 мая в Попаснянском районе снова заработали продовольственные рынки. Сейчас открыты рынки городов Попасная и Горское.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.



Работу рынков позволили при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий. Поэтому на входах в рынки установлено санитарные посты, на которых расположены дезинфицирующие средства и происходит температурный контроль. Торговые площадки и прилавки отныне оборудованы защитными пленками, а продавцы работают исключительно в масках и перчатках. Также они оснащены антисептиками и должны проводить дезинфекцию прилавков через каждые три часа работы.



Ограничения и строгие правила на рынке должна контролировать администрация, на территории находятся и правоохранители, которые следят за правилами карантина.