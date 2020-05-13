В Луганской области уже неделю не фиксируют новые случаи COVID-19

Уже неделю на Луганщине отсутствуют новые заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
За прошедшие сутки в области новых случаев заболевания COVID-19 не обнаружено.
Последние четыре случая были зафиксировано 6 мая в Новопскове.
За все время исследований на Луганщине соответствующее заболевание лабораторно подтверждено у 42 человек.
Из них выздоровели – 15, лечатся – 27 (10 – в стационаре, 17 – амбулаторно).
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 4,35%.
По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.