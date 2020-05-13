Ирина Федишин поверила, что Энтони Хопкинс сыграл на пианино ее хит – увы, певицу просто разыграли

Ирина Федишин стала жертвой розыгрыша: певице прислали видео, на котором голливудский актер Энтони Хопкинс “играет” на фортепиано песню “Долоньки”. Звезда охотно поверила, что обладатель “Оскара” – ее фанат, и опубликовала фейк в своем Инстаграм.

“Малесенькі долоньки пошли в Голливуд, – написала Федишин. – Когда я увидела это видео, я даже не узнала, что песню на фортепиано играет настоящий всемирно известный актер Энтони Хопкинс. Это при том, что я недавно смотрела фильм “Два папы” с его участием. И это кино мне очень понравилось! Сначала я подумала, что это похожий человек, но оказалось, нет! Это настоящий Энтони Хопкинс!”

82-летний Хопкинс действительно является умелым пианистом и композитором. Он написал несколько произведений для фортепиано и скрипки с оркестром, а в соцсетях регулярно публикует видео своих музицирований. Но кавера на песню Федишин Хопкинс, увы, не делал: в оригинальном видео, размещенном в Инстаграм, актер играет произведение Фредерика Шопена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) 27 Июл 2019 в 9:27 PDT

Большинство поклонников украинской певицы, как и сама она, поверили в приятный комплимент от голливудской звезды.

“Малесенькі долоньки – настоящий всемирный хит, как и все песни в вашем исполнении!” – пишут они. – “Он крутой актер, Ира теперь станет еще более популярной! Хотя куда уж больше, если сам Хопкинс сыграл вашу песню”.