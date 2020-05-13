Оля Цибульская и DZIDZIO представили новую совместную песню и клип: видео

Спустя три года после выхода песни “Чекаю. Цьом” Оля Цибульская и DZIDZIO решили записать еще один дуэтный трек. Композиция получила игривое название “Киця” и увидела свет в среду, 13 мая.

Вместе с песней музыканты презентовали и клип. Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале Михаила Хомы. В видео артисты сыграли влюбленных, которые танцуют, фотографируются и дурачатся в ванне.





Цибульская для съемок выбрала пикантные и стильные наряды, которые подчеркнули ее похудевшую фигуру.

Как известно, певица на протяжении пяти лет боролась с лишним весом. Но благодаря упорной работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров, которыми теперь любуется не только муж артистки, но и вся страна.