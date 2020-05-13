Избранница Роналду опубликовала соблазнительное фото из спортзала

Джорджина Родригес, девушка звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, поделилась с поклонниками соблазнительным снимком из спортзала.
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Фото девушка опубликовала в Instagram.
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Избранница звезды футбола сделала селфи в сексуальном топе во время перерыва в тренировке. За 13 часов ее пост собрал почти 2 млн лайков.
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Ранее “источник” сообщал, что воспитанник “Барселоны” “спалился” в постели с обнаженной моделью.