В ЛОВГА рассказали о перспективах строительства ж/д ветки, которая соединит область с общеукраинской железнодорожной сетью

Луганская областная государственная администрация работает над проектом строительства железнодорожной ветки между городами Рубежное и Старобельск. Ею соединят несколько районов области с общеукраинской железнодорожной сетью.

Об этом сказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, в ответ на вопрос hromadske.

«Перед тем, как Европу накрыла волна коронавируса, у меня уже была спланированная поездка в Париж, чтобы подписать документы о выделении французской стороной 33 миллиона евро на модернизацию Попаснянского водоканала. И мы должны были выходить на финишную прямую по финансированию строительства железнодорожной ветки. Сейчас мы возобновляем эти переговоры », – сказал председатель ОГА.

Он уточнил, что в последние два месяца велась длительная подготовительная работа. В частности, достигнута договоренность с USAID (Агентство США по международному развитию), что это агентство профинансирует проектно-сметную документацию. Ее стоимость оценивается в несколько миллионов гривен.

Отвечая на вопрос о стоимости строительства железнодорожной ветки, Сергей Гайдай сообщил, что ориентировочная сумма – 100 млн евро (ее большая часть пойдет на строительство мостовых переходов), однако окончательную стоимость будет определять организация, которая разработает проектно-сметную документацию.

«Строительством занимается областная администрация, но нашу инициативу поддерживает президент, он понимает, насколько это важно. Подключен к этому и секретарь СНБО Данилов, поскольку это стратегическая вещь », – добавил Гайдай.

Длина железнодорожной ветки Рубежное – Старобельск составит 59 км. Она соединит всеукраинскую железнодорожную сеть с изолированной ветвью Кондрашевская Новая – Лантратовка, которая является изолированной, поскольку с одной стороны заходит в Россию, а с другой – на оккупированную территорию. Строительство железнодорожной ветки позволит соединить несколько удаленных сельскохозяйственных районов области с железнодорожной сетью Украины, что значительно удешевит логистику для местных аграрных производителей.