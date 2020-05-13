В СМИ рассказали о серьезных проблемах выхода продуктовых рынков с карантина

Правительство услышало требования предпринимателей открыть рынки, но спустя время часть из них вновь закрыли из-за нарушений санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических стандартов. При этом цены у торговцев оказались выше, чем в супермаркетах.

Об этом сообщается в материале “источника”: Трудное возвращение в строй: открывшиеся рынки не спешат соблюдать стандартыбезопасности.

Так, после проверки 586 рынков по всей стране оказалось, что большинство из них не готовы к обслуживанию покупателей в условиях пандемии, об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. За пять дней за нарушенияпротивоэпидемических мер, специалисты выдали 370 предписаний. Составлены 33 протокола, в 181 случае проверяющие обращались к местной власти, в 182 случаях – к полиции.

Как пишут журналисты, когда люди вернулись на рынки, то обнаружили, что овощи подорожали почти в два раза. Как пишет профильный портал agronews, “салат из огурцов будет в два раза дороже: с открытием рынков предприниматели вместо 18–20 грн за кг стали просить 33 грн”.

Как считают эксперты, фермеры и продавцы хотят “отбить потери” после карантина. В то же время сетевые супермаркеты Billa, “АТБ”, “ЭКО маркет” и многие другие, продают овощи, выращенные в Украине, без торговых наценок.

Как рассказали в сети “АТБ”, крупная сетевая розница может удовлетворить спрос покупателей в сезонных овощах, а также обеспечить отечественным производителям стабильный сбыт. Сеть закупает у производителей свыше 300 тонн сезонных овощей и овощей борщевого набора: капуста – 60–70 т/день; редис – 50–60 т/день; кабачки – 10–15 т/день; тепличная продукция, огурцы и томаты – 100–150 т/день; свежая зелень – до 8 т/день.

В одной из сетей поделились, что после спада спроса на овощи и закрытия рынков производители делали предложения о поставках за наличный расчет с целью минимизации налогов. Но сеть отказалась, поскольку это незаконно, и удовлетворяет спрос покупателей за счёт поставок от производителей, которые работают “по белому”.

“Открылись рынки и цены пойдут вверх. Момент увеличения количества точек сбыта состоялся, логистические связи восстанавливаются”, – считает обозреватель аграрного рынка Лариса Гук.

“Рынки открываются, но туда нужно доехать. Вопрос в том, выгодно ли человеку, у которого возле дома магазин, брать такси или находить другой транспорт, чтобы добраться до рынка?”, – указывает на другую проблему экс-замминистра экономики Инна Метелева.