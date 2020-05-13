Вызывает опухоли в организме: ученые ужаснули новым заявлением о коронавирусе

Ученые обнаружили новые последствия коронавируса у пациентов – аномальные патологии кишечника.

Об этом сообщает журнал Radiology.

Исследование провели врачи из Массачусетской больницы (США). Они изучили 414 пациентов в среднем возрасте 57 лет с COVID-19. Почти у трети из них нашли нарушения работы кишечника и новообразования.

“Они чаще фиксировались у лежащих пациентов в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа”, – сообщил врач Раджеш Баяна.

Доктор отметил, что одной из наиболее опасных обнаруженных патологий оказался пневматоз – состояние, при котором газы проникают в стенки кишечника и образуют кисты.

Также у других зараженных находили ишемию кишечника и холестаз – нарушение образования желчи.

Как сообщал “источник”, ранее ученые заявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.