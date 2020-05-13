На Луганщину идет похолодание

В течение суток 13 мая по Луганской области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м / с. (1 уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Дневная температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью и утром 14 мая по Луганской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 мороза. (I уровень опасности, желтый).

Также ожидается переменная облачность. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура днем 15-20 0 тепла.

15 мая – переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

16 мая – Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

17 мая – Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-11 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.