План “С” по Донбассу: Пристайко раскрыл детали

Война на Донбассе «утомила» украинцев, поэтому власть рассматривает планы «В» и «С» для разрешения ситуации. Такое мнение высказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

“Украинский народ устал от многолетней войны. Мы устали терять своих солдат и ситуация, которая не решалась, рано или поздно должна быть решена. План «В» заключался в том, что минские договоренности (которые, в принципе, должны были закончиться за один год), были продлены по согласованию с нашими партнерами. И тогда Зеленский сказал, что до конца года мы должны увидеть прогресс”, – рассказал Пристайко в интервью DW, передает Ракурс

Он добавил, что этот прогресс был связан со встречей лидеров стран нормандской четверки во Франции. Однако, по результатам этой встречи Киев добился только обмена пленными.

“Все остальные пункты не были выполнены, начиная с безопасности. Мы еще раз планировали встретиться через четыре месяца в апреле, но коронавирус внес радикальные изменения … Представители ОПГ говорят, что встреча будет до конца 2020 года”, – отметил вице-премьер.

По мнению чиновника, Украина для себя должна серьезно определиться и понять, что «идти тем путем, которым она идет последние пять лет, безрезультатно, неэффективно». Также Пристайко заявил об усталости всех участников нормандского процесса.

“Устали все, так же как и мы, но мы страдаем, наши люди погибают. Санкции международного сообщества также утомляют. Ежегодно их нужно обновлять. И именно поэтому Украина заговорила о плане «В», но есть и план «С»”, – добавил чиновник.

По его словам, план «В» предусматривает обновление минских договоренностей.

“Например, это может быть введение миротворческой миссии. Об этом говорила как украинская сторона – президент Порошенко первым поднял этот вопрос, – так и российская сторона”, – заметил Пристайко.

Он также отверг упреки о том, что введение миротворческой миссии ООН выходит за пределы минского процесса.

“Ничего подобного. Этот план условно мог бы быть планом «В». План «С» – следующий. Например, как вариант, если Россия блокирует решение Совета безопасности ООН, как член Совбеза, тогда надо понять, есть ли вообще какие-то шансы выполнить «Минск»? Или это превращается в историю, которая сложилась между Азербайджаном и Арменией за последние 30 лет. К сожалению, там он также называется «минский процесс»”, – резюмировал вице-премьер, ставя под сомнение возможность реализации «Минска».