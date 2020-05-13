Сотни новых заражений и смерти: Минздрав обнародовал тревожные данные по коронавирусу на 13 мая

По состоянию на 13 мая в Украине зарегистрировали 402 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что за сутки, 12 мая, обнаружили зараженных больше, чем днем ранее. Потому говорить об снижении заболеваемости пока рано.

Всего за время пандемии в стране обнаружили 16 425 случаев коронавирусной инфекции. Еще 439 человек умерло. Но за все время также выздоровели 3 373 человека.

Как сообщал “источник”, ранее ученые заявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.

Напомним, врач из Киева Екатерина Марушко, работающая анестезиологом в Киевской городской клинической больнице №4, рассказала о борьбе с коронавирусом.