Людей спасали через окна: в России произошло жуткое ЧП в многоэтажке, видео

Рано утром 13 мая в столице России, Москве, в жилом доме обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом: жильцы оказались заблокированы.

Об этом сообщает местное МЧС.

Спасатели эвакуировали людей через окна при помощи автолестниц. По предварительной информации, на чердаке произошел разрыв водопроводной трубы, вода начала скапливаться и обрушила перекрытия.

По словам жильцов, на пятом этаже по потолку пошли трещины. Существует угроза обрушения.

Информации о пострадавших нет. По состоянию на 8:30, спасатели вывели из дома 12 человек, в том числе детей и инвалидов.

ЧП произошло в Юго-Восточном административном округе Москвы на Шоссе Энтузиастов, 22/18.

Как ранее сообщал “источник”, в ночь на 13 мая в столице России, Москве, в одной из жилых многоэтажек произошел серьезный пожар.