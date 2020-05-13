“Обещаю грандиозный бой”: ветеран АТО бросил вызов Усику

Глава управления по делам ветеранов войны и ветеран АТО Андрей Грачев вызвал на бой звездного боксера Александра Усика, который ранее отметился скандальными заявлениями об отношениях Украины и России.

Обращение к 33-летнему спортсмену участник боевых действий на Донбассе написал в Facebook.

В частности, Грачев заявил, что является неоднократным призером Украины по дзюдо и самбо. “Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой”, – написал ветеран АТО. Грачев подчеркнул, что боксер не выдержит с ним в ринге и трех минут. Он пообещал Усику показать, кто напал на Украину и с кем она воюет.

Позже Грачев свой пост удалил.

Ранее “источник” сообщал, что украинский борец ответил Усику, который предложил ему бой по правилам бокса.