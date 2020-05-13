Огромные очереди и никаких шансов: транспортный “ад” в Киеве показали на видео

В среду утром, 13 мая, в Киеве на одной из остановок скоростного трамвая засняли на видео большую очередь из пассажиров.

Соответствующее видео было опубликовано “dtp.kiev.ua”.

Видеозапись была сделана остановке скоростного трамвая “Гната Юры”. На ней можно увидеть, как десятки людей выстроились в очередь на платформе станции. Местные жители жалуются на то, что добраться до центра из этого района при помощи общественного транспорта очень сложно.

“Как утром выехать с Борщаговки ? Оставили 1-й трамвай, 3-й трамвай убрали, 41-й троллейбус убрали + ремонт моста на Сосняных, и каким образом добираться в 7 утра”, – говориться в подписи к видео.

Отметим, что по состоянию на 13 мая движение общественного транспорта в Киеве запущено не в полном объеме из-за продолжающегося карантина, а ездить в нем могут только жители города со спецпропусками.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что общественный транспорт в столице может полноценно начать работать с 22 мая.