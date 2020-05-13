Стягиваются автобусы со всей страны: в Киеве перевозчики начинают масштабную акцию протеста, фото

В среду, 13 мая, перевозчики со всей страны начинают масштабную акцию протеста в Киеве из-за запрета на внутренние и международные перевозки.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Автобусы съезжаются на Европейскую площадь. Водители говорят, что из-за запретов им нечем кормить свои семьи. Полномасштабная акция назначена на 10:00.

“Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, Министерство инфраструктуры подготовило план по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая. Обязательными останутся соблюдение масочного режима, дезинфекция, ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест.

11 мая в Украине начался первый этап ослабления мер карантина, который коснется целого ряда сфер деятельности.