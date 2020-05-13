Под Киевом девушки отметились циничной выходкой с “вечным огнем”: фото и реакция сети

В городе Белая Церковь, Киевской области, двух девушек заметили за странным поведением возле местного “вечного огня”: они жарили на нем сосиски.

Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях.

Инцидент произошел 11 мая. По словам очевидцев, молодые девушки вели себя нагло и на замечания не реагировали.

Полиция возбудила уголовное дело по данному факту и обратилась ко всем свидетелям происшествия с просьбой предоставить информацию о нем.

Как позже сообщила в Facebook сотрудница полиции Оксана Барковская, личности девушек уже установлены.

“Информация будет представлена немного позже”, – добавила она в комментариях.

Как сообщал “источник”, ранее в Запорожье двое молодых людей на камеру сорвали флаг Украины.