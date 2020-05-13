Захватил ресторан и грозил всех взорвать: под Львовом произошел жуткий инцидент, фото

В Винниках Львовской области произошел жуткий инцидент – мужчина ворвался в ресторан и угрожал его взорвать гранатой.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

ЧП произошло около 19:30, в то время в заведении проводились ремонтные работы.

“Правоохранители приняли все меры, чтобы не допустить взрыва… В ходе спецоперации, около 22:40, полицейские задержали злоумышленника, 27-летнего львовянина, в порядке ст. 208 УПК Украины. Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работали эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Как сообщал “источник”, ранее в Краматорске злоумышленник закрылся в квартире своей знакомой и угрожал взорвать жилище гранатой. В заложники он взял 16-летнюю дочь женщины.