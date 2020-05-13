Под угрозой каждый: как коронавирус “атакует” посетителей ресторанов, видео

В Японии журналисты совместно с врачами-инфекционистами провели эксперимент, в котором продемонстрировали, как коронавирус может передаваться от человека к человеку в ресторанах.

Соответствующее видео было опубликовано NHK.

Один из участников эксперимента выступил в роли “зараженного”, который покашлял в руку. На его ладонь нанесли вещество, которое можно увидеть при определенном освещении. После этого, всем предложили брать блюда со шведского стола, есть и общаться.

Через полчаса, когда был включен специальный свет, выяснилось, что частицы невидимой краски оказались на коже каждого из участников эксперимента, причем у троих из них – на лице. Также следы краски обнаружились на посуде с едой.

Как ранее сообщал “источник”, ученые из Университета Торонто выяснили, способна ли летняя жара убить коронавирус.