В России прогремел мощный взрыв в многоэтажке, поднялось “адское” пламя: фото и видео

В ночь на 13 мая в столице России, Москве, в одной из жилых многоэтажек произошел серьезный пожар.

Об этом сообщают “РИА Новости”.

Возгорание произошло на последнем этаже в 22-этажном доме на юге Москвы. Пожар начался с громкого взрыва, после которого вниз полетели обугленные предметы.

Пожарные тушили огонь с лестницы, но погасить пламя, как сообщается, не удавалось на протяжении более получаса. В конце концов возгорание ликвидировали, было эвакуировано 7 человек, в том числе ребенок.

Как ранее сообщал “источник” , в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар в больнице Святого Георгия, в которой находились пациенты с диагнозом коронавирус. Пожар начался в палате реанимации, по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ.