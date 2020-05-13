Это будет марафон: инфекционист дал тревожный прогноз по коронавирусу летом в Украине

Коронавирус в июне в Украине не отступит, поскольку летняя жара его не убьет, за сутки будут фиксироваться сотни новых заражений.

Об этом заявил врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, сообщает “Обозреватель”.

По его словам, ежедневное количество заражений коронавирусом в мае-июне будет колебаться в пределах 300-400 случаев. Это связано с характеристиками самого вируса, а также с тем, что в стране переболело незначительное количество людей, иммунитета к инфекции не создано.

“Мы достигли “сглаживания кривой”. Она имеет свои положительные последствия, но нам следует настраиваться на длительный марафон, который может продолжаться несколько месяцев. В течение лета постоянно будем иметь стабильное количество новых случаев”, – сказал Курпита.

Он добавил, что количество инфицированных у Украине пока не снижается, ежедневное число зависит от количества проведенных тестов. Например, 12 мая зафиксировали 356 больных, но было проведено на 2 тыс. исследований меньше, чем в предыдущие дни.

Как сообщал “источник”, ранее ученые заявили, что пациенты после заражения коронавирусом COVID-19 могут носить патоген в легких и стать разносчиком заболевания, даже если вирус был вылечен.