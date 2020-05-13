Нас не слышат, зато увидят: появились фото мощной акции против карантина в Киеве

Деятели культуры провели в Киеве интересную акцию, в которой высказали свой протест против карантина, объявленного по причине коронавируса в Украине.

Соответствующие фото опубликовали в соцсетях.

“Мы не немые, но нас не слышат. Если нас не слышат, нас увидят”, – с таким посылом во вторник, 12 мая в Украине запустили луч света в небо сотрудники креативных индустрий в столице, работа которых остановилась из-за пандемии коронавируса.

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Акция “Стоп культурный карантин” призвана привлечь внимание правительства к культурной индустрии (организация мероприятий, концертов и т.п.) и ее трудностям из-за карантина. Она прошла сегодня в 20 городах.

Как сообщал “источник”, ранее в среду, 6 мая, около здания Кабинета министров Украины в Киеве собрался митинг за отмену карантина. Напомним, что это не первый подобный митинг против карантинных мер.

Также 29 апреля в центре Киева около здания Кабинета министров Украины предприниматели собрались на митинг с требованием завершить карантин.