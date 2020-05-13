В Украине резко похолодает: синоптики предупредили о заморозках 13 мая

В среду, 13 мая, в Украине похолодает, а также на большей части страны пройдут осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В западных регионах обещают осадки в виде дождя. Температура воздуха там составит +12…+14 градусов за Цельсием. Теплее лишь в Закарпатской области – там 14-16 выше нуля.

В центральных и северных регионах будет +14…+16 градусов. Также дожди.

На востоке осадки прогнозируют в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях. Столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

На юге страны в среду будет сухо и солнечно, а также тепло: 19-21 выше нуля.

В Киеве 13 мая синоптики обещают дожди. Температура воздуха днем будет на отметке +14…+16 градусов за Цельсием.

Подробнее про аномальную погоду читайте в материале “источника”: Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.