“Знаменитая” пенсионерка с Закарпатья устроила дрифт на фуре: сеть взорвало видео

Известная пенсионерка, которая неожиданно стала популярным Instagram-блогером, баба Рина из Закарпатья удивила пользователей сети новым видео – она села за руль фуры и устроила дрифт.

Видео появилось у нее в аккаунте.

Женщина сидит за рулем грузовика и рассказывает о своих впечатлениях на закарпатском наречии. Она рада новому опыту.

А на видео видно, что пенсионерка мастерски руководит фурой, видно уверенные движения во время дрифта.

Видеоролик снимали в поле, он за 20 часов собрал более 24 тысяч просмотров став таким образом одним из самых популярных в блоге.

Напомним, что 71-летняя Мэй Маск, мать Илона Маска, записала на видео домашнее дефиле под песню Граймс “Violence”.

Также “источник” ранее сообщал, что бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий стал победителем шоу “Рассмеши комика”.