Вся жизнь может пойти под “откос”: какой праздник 13 мая и за что можно поплатиться

В среду, 13 мая, в народе отмечается день Якова Теплого, праздник назвали “Теплым” за то, что после него наступало тепло. Также с этого дня в старину заканчивался период сватовства и начинались приготовления к свадебным торжествам, считалось, что “в мае жениться – всю жизнь маяться”.

Церковь 13 мая вспоминает апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. Святой Иаков с братом были рыболовами. Иисус призвал их проповедовать Евангелие. После того, как Святой Дух сошел на апостолов в Иерусалиме, Иаков отправился нести слово Божье по миру. Предположительно в 42−44 гг. на Иакова, как распространителя ложного учения и смуты, донесли царю Ироду Агриппе. Тот повелел казнить святого. Апостол узнал о приговоре, но мужественно продолжал открыто проповедовать. Один из доносчиков раскаялся и прилюдно признал себя христианином. Его казнили вместе с апостолом Иаковом.

Приметы дня теплого Якова:



если ночь стояла теплая и звездная – к богатому урожаю;

ясный восход солнца – к жаркому лету;

чистое небо на Якова – к солнечному лету;

какая погода с утра, таким и лето будет.

Напомним, что масштабных мероприятий в честь празднования дня Киева в 2020 году не будет, однако в столице размышляют над тем, как отпраздновать день города по-другому.