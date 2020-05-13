Делаю все, чтобы люди могли дышать: врач из Киева рассказала о “битве” с коронавирусом

Врач из Киева Екатерина Марушко, работающая анестезиологом в Киевской городской клинической больнице №4, рассказала о борьбе с коронавирусом.

Соответствующее интервью Марушко дала “Громадському”.

По словам врача, она из тех медиков, которые держат эмоции при себе и стараются всегда сохранять спокойствие.

В отделении интенсивной терапии, где работает Марушко, 5 пациентов с коронавирусом, причем один человек – на аппарате искусственной вентиляции легких.

“Я работаю на полторы ставки, в месяц где-то 200 часов, то есть сутки через трое. По графику ничего не изменилось, штат врачей увеличился – больше рук. Не хватает медсестер – у нас одна медсестра на сутки, это очень тяжело“, – сказала медработник.

По ее словам, постоянно находиться в средствах защиты сложно.

“Все мокрое, очки запотевают, угол зрения уменьшается. Респираторы на затылке, за ушами не болит, но респираторы и щитки давят на всю голову. Но уже привыкаем“, – отметила она.

“Что делаю я? Все, чтобы человек мог дышать. Самый простой вариант – маска с кислородом. Второй этап – маска с кислородом плюс неинвазивная вентиляция легких“, – добавила врач.

Инфекционный корпус больницы, где работает Марушко, заполнен полностью (более 50 коек). За время эпидемии в отделении было 4 летальных случая.

“Сообщать плохие новости – это тоже часть нашей работы, наиболее неприятная. Эти эмоции проходят через врача, равнодушным очень трудно оставаться. Есть истощение эмоциональное, конечно, но как-то отдыхаю. Хватает прогуляться, просто с кем-то пообщаться“, – рассказала медик.

Она поделилась радостью: в отделении удалось спасти заболевшую 82-летнюю женщину.

“Есть и наша маленькая победа – женщина, 82 года. У нее было тоже много сопутствующих патологий, но мы ее перевели на искусственную вентиляцию легких, полечили, а потом смогли отлучить от аппарата. Теперь она уже дома с родными“, – сказала врач.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали фото украинских врачей, сражающихся с коронавирусом.