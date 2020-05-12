Ученые обнаружили животное, способное дышать без кислорода

Израильские ученые нашли первое животное, которому для выживания не нужен кислород.

Об этом сообщает PNAS.

Ранее считалось, что жизнь всех многоклеточных организмов зависит от кислорода, однако в этом году группа исследователей во главе с Даяной Яхаломи из Тель-Авивского университета обнаружила, что у паразита, похожего на медузу под названием Henneguyasalminicola, нет митохондриального генома.

Это означает, что он не дышит и не имеет кислородной зависимости.

Это открытие не только меняет понимание того, как жизнь может существовать на Земле, но и может иметь значение для поиска внеземной жизни.

Живые существа начали развивать способность усваивать кислород более чем 1,45 миллиарда лет назад. Большой археон поглотил меньшую бактерию, и каким-то образом новый дом бактерии был выгоден обеим сторонам, и они остались вместе.

Эти взаимоотношения привели к тому, что два организма эволюционировали вместе, и в итоге те бактерии, которые оказались внутри, стали органеллами, называемыми митохондриями. В каждой клетке нашего тела, кроме эритроцитов, содержится большое количество митохондрий, и они необходимы для процесса дыхания.

Они расщепляют кислород с образованием молекулы под названием аденозинтрифосфат, которую многоклеточные организмы используют для питания клеточных процессов.

В ходе изучения паразита Henneguyasalminicola выяснилось, что он потерял митохондриальный геном. Кроме того, он также потерял способность к аэробному дыханию.

Результаты исследования показывают, что многоклеточный организм научился выживать без кислорода для дыхания. Как именно он выживает, до сих пор остается загадкой.

Открытие подтверждает, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных существ, но также развивается у многоклеточных паразитарных животных.

Как сообщал “источник”, ранее ученые открыли уникальное существо, которое видит без глаз.

Также ранее ученые обнаружили уникальное насекомое.