Что это за образование такое? Писательница рассказала о печальной ситуации со школьниками

Писательница Лариса Ницой возмутилась тому, что дети переселенцев после переезда в другой регион страны и обучения в школе на украинском языке совершенно не владеют государственным языком.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Ницой, проезжая одно из сел на автомобиле, она решила купить цветы у двух мальчиков, торговавших возле магазина. В ходе общения с детьми выяснилось, что они из семьи переселенцев.

Несмотря на то, что сейчас семья проживает в населенном пункте, где большинство людей говорит на украинском, а занятия в школе также проводятся на государственном языке, мальчики абсолютно не владеют им.

“У него (ребенка) не получилось (перейти на украинский). Подросток, который учится в украинской школе, не смог со мной перейти на украинский…И я до сих пор в шоке. Что это? Что у нас за образование такое? Почему русскоязычный ребенок в классе с украинцами не выучил украинский язык?” – возмутилась женщина.

“Жить в украинском селе, слышать отовсюду украинский, ходить в украинскую школу, учиться на этом языке и не уметь говорить на нем. Что это?” – добавила она.

По словам Ницой, этот мальчик-украинец является в определенной степени иностранцем в Украине, как и его брат. “А сколько еще таких?” – задается вопросом писательница.

Как сообщал “источник”, ранее известный украинский, а в прошлом – российский журналист и телеведущий объяснил, как следует относиться к украинскому языку.